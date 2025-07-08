Росфинмониторинг отметил перевыполнение экспортерами требований по продаже валютной выручки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Компании-экспортеры, подпадающие под действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки, перевыполняют установленные по уровню реализации валютной выручки требования, продавая порядка 70% от нее, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день основная масса экспортеров у нас законопослушны и вызывают уважение. При нормативе 40% они продают примерно около 70%. Здесь идет рост доли рубля в сделках и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами", - сказал Чиханчин, отметив, что операции в долларах, евро и фунтах все еще есть, но их доля "значительно" снижается.

Чиханчин также сообщил, что Росфинмониторинг отследил неисполнение импортных контрактов на 7 млрд рублей. Эти случаи, по его словам, сейчас отрабатываются совместно с таможней. Также выявлен незаконный вывод активов на сумму около 60 млрд рублей. "И в общей сложности вот такой механизм (валютного мониторинга - ИФ) дал вернуть дополнительно порядка 130 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, есть также проблема с тем, что не все участники внешнеэкономической деятельности обозначают свои аффилированные компании. "Мы выявили порядка 250 таких компаний, совершивших сделок на общую сумму порядка 460 млрд рублей", - сообщил Чиханчин.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до конца апреля 2025 года, а затем еще на год, до 30 апреля 2026 года. Сам указ, как и последующие указы, вносившие в него корректировки, не публиковались: эти документы имеют гриф "для служебного пользования" из-за закрытого списка компаний-экспортеров. Детали введенного указом режима регулируются правительственным постановлением.

Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 г. правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что, по мнению регулятора, продление или непродление указа не влияет на динамику валютного курса, потому что экспортеры продают валютную выручку выше установленных требований. По данным ЦБ, с начала года экспортеры продавали на внутреннем рынке около 90% своей валютной выручки.

"Мы это видим по факту: вне зависимости от того, как менялись требования к обязательной продаже валютной выручки в прошлом году, в среднем наши экспортеры продавали до 85% валютной выручки, сейчас мы видим по двум месяцам - что-то около 90% валютной выручки продается, несмотря на то, что нормативы по продаже гораздо ниже. Поэтому этот фактор просто не рассматривался (при обновлении макропрогноза ЦБ - ИФ)", - объясняла Набиуллина.