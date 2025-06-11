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Госдума приняла проект поправок в федеральный бюджет 2025 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в федеральный бюджет на 2025 г. Доходы бюджета снижаются на 1,79 трлн руб., дефицит увеличивается на 2,62 трлн руб. и составит 1,7% ВВП.

Согласно законопроекту № 914318-8, доходы федерального бюджета в 2025 г. уменьшатся на 1 трлн 789 млрд 867 млн руб. и составят 38 трлн 506 млрд 232 млн руб. Нефтегазовые доходы в 2025 г. ожидаются в сумме 8 трлн 317 млрд 421 млн руб., что на 2 трлн 619 млрд 24 млн руб. меньше ранее заложенного в бюджет значения. "Влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом", - говорится в пояснительной записке.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. оцениваются в объеме 30 трлн 188 млрд 811 млн руб., что на 829 млрд 157 млн руб. больше ранее прогнозируемого значения.

Основными факторами изменения доходов федерального бюджета являются: изменение основных параметров прогноза социально-экономического развития (в первую очередь в части курса доллара США и цены на российскую нефть); фактическая динамика поступления доходов федерального бюджета за истекший период 2025 г.; принятие отдельных решений и изменений законодательства, влияющих на поступление доходов федерального бюджета - в том числе в от‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ношении НДПИ на газовый конденсат, НДПИ на нефть, государственной пошлины, ввозных и вывозных таможенных пошлин, административных штрафов.

Общий объем расходов увеличивается на 829 млрд 157 млн руб. в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов и составит 42 трлн 298 млрд 673 млн руб.

Дефицит федерального бюджета в 2025 г. увеличится на 2 трлн 619 млрд 24 млн руб. и составит 3 трлн 792 млрд 441 млн руб. (1,7% ВВП). Ненефтегазовый дефицит сохранился на уровне, предусмотренном ранее принятым законом о бюджете - 12 трлн 109 млрд 862 млн руб.

Основные изменения связаны с увеличением объема использования средств ФНБ, уменьшением суммы валютных средств, ранее накопленных на счетах федерального бюджета за счет дополнительных нефтегазовых доходов, уменьшением объема поступлений в федеральный бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, а также уменьшением объема возврата бюджетных кредитов.

Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 г. снизится с 12 трлн 883,5 млрд руб. до 12 трлн 757,2 млрд руб. (или на 126,4 млрд руб.; на 5,8% ВВП) за счет планируемого использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и отрицательной курсовой разницы.

Госдума ФНБ
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