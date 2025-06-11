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"Федеральная грузовая компания" сохранила годовую прибыль на уровне около 47 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по МСФО выросла в 2024 году на 1%, до 46,98 млрд рублей с 46,48 млрд рублей в 2023 году, говорится в годовом отчете компании.

Выручка ФГК увеличилась на 9,6%, достигнув 127,959 млрд рублей.

Показатель EBITDA в 2024 году составил 91,38 млрд рублей, что на 13,7% больше уровня 2023 года.

Вместе с тем, погрузка ФГК в 2024 году снизилась к уровню 2023 года на 11%, до 101,8 млн тонн. Грузооборот компании сократился на 5% и составил 170,2 млрд т-км.

Совокупный объем инвестиций по итогам 2024 года составил 46,9 млрд рублей. В 2024 году ФГК закупила 2,2 тысячи единиц подвижного состава (1,3 тысячи полувагонов и 0,9 тысячи платформ), потратив на это 11,6 млрд рублей. На приобретение 3,4 тысяч специализированны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌х контейнеров, в том числе 0,2 тысячи контейнеров Open Top и 3,2 тысячи bulk-контейнеров было направлено 2,1 млрд рублей.

Общий вагонный парк компании на конец прошлого года насчитывал 134,4 тысячи единиц подвижного состава, говорится в отчете.

За I полугодие 2024 года ФГК выплатила акционерам промежуточные дивиденды в размере 6 млрд рублей и 16 млрд рублей промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Решение о распределении прибыли по итогам 2024 г. планируется принять на годовом собрании акционеров ФГК в июне 2025 года, говорится в отчете.

"Федеральная грузовая компания" - один из крупнейших грузовых ж/д операторов в России (использующий в том числе полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны). ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта страны на базе парка ОАО "РЖД".

ФГК РЖД
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