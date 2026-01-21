Поиск

РЖД за год закупили у ТВЗ 386 новых пассажирских вагонов для дальнего следования

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году закупило 386 новых пассажирских вагонов для дальнего следования производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в АО "ТМХ"), сообщили РЖД.

В их числе 241 одноэтажный и 145 двухэтажных вагонов (в том числе купейные, штабные, с местами для сидения и вагоны-рестораны, двухэтажные СВ, а также плацкартные вагоны, которые выпускаются только в одноэтажном исполнении).

Новые вагоны уже курсируют в составах поездов из Москвы в Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Сургут, а из Петербурга - в Белгород и Брянск, а также по другим направлениям.

Кроме того, парк АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД, занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании) пополнился 83 вагонами, прошедшими капитально-восстановительный ремонт. В ходе работ не только был произведен ремонт кузовов и тележек, заменены основные узлы и внутреннее оборудование, но и улучшены характеристики подвижного состава, отмечают в холдинге.

В дополнение к этому в рамках модернизации в прошлом году было создано 38 вагонов СВ, из них 28 с горизонтальной компоновкой мест и 10 СВ с вертикальным расположением.

Ранее сообщалось, что РЖД в 2026 году планируют увеличить закупки вагонов для поездов дальнего следования до порядка 500 единиц, сообщил "Интерфаксу" в ноябре вице-президент компании Иван Колесников в кулуарах "Транспортной недели - 2025" в Москве.

