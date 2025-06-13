Рынок акций РФ открылся в основную сессию незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу слабо подрос по индексам на фоне резко подорожавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется чуть ниже $73 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором урегулировании конфликта вокруг Украины и санкционные угрозы Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,1%, лидерами роста выступают акции "Роснефти" (+2,1%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2735,62 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1090,6 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на МосБирже смешанная в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составляет 79,0028 руб. (+40,25 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Т-Технологии" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "ВК" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Совет ЕС принял в четверг постановление, которое вводит с 1 июля 2025 года новые тарифы на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, сообщается в опубликованном коммюнике совета.

После вступления закона в силу тарифы ЕС будут применяться ко всей сельскохозяйственной продукции из России, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются таможенными пошлинами.

Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в связи с тем, что Израиль нанес так называемые "превентивные удары" по Ирану, сообщил канал CNN со ссылкой на источники из Белого дома.

"Решение президента созвать заседание на высшем уровне со своими руководителями было принято еще до нанесения ударов, поскольку официальные лица США все больше были обеспокоены этой угрозой", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе Израиля по Ирану, сказал, что это "вполне может произойти", и предупредил о вероятности масштабного конфликта в регионе "в ближайшее время".

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил в четверг, что Соединенные Штаты непричастны к ударам, которые Израиль нанес по Ирану, отметив, что Израиль уведомил США о том, что, по его мнению, "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

Администрация США предупредила власти Израиля, что не будет оказывать им прямую помощь в случае удара по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. "Администрация Трампа сообщила израильскому правительству, что США напрямую не будут участвовать в каком бы то ни было ударе по ядерным объектам в Иране", - говорится в сообщении.

При этом собеседники журналистов не уточнили, готовы ли США помогать Израилю с разведданными по Ирану или же в вопросах военной логистики, например, с дозаправкой боевых самолетов. "США, как и в предыдущие разы, почти наверняка согласятся помочь Израилю защититься от ответных ударов Ирана", - подчеркивает Axios.

Глава Центрального командования вооруженных сил США (СENTCOM) генерал Майкл Курилла планирует прибыть в Израиль в субботу для переговоров по Ирану, сообщил Axios со ссылкой на источники в четверг.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рост рынка акций РФ в конце недели можно расценивать как коррекционное восстановление. Геополитическая ситуация все еще остается неопределенной, несмотря на готовность России продолжать переговоры с Украиной. Негативным фактором для фондового рынка все еще остается 18-й пакет санкций от Евросоюза, предусматривающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель, и запрет на использование газопроводов "Северный поток" - эти меры могут оказать существенное давление на нефтегазовый сектор. Тем не мен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ее снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 20% годовых на прошлой неделе и замедление инфляции дает инвесторам надежду на дальнейшее восстановление рынка.

Для индекса МосБиржи уровнем сопротивления выступает отметка 2768 пунктов. При отсутствии положительных новостей индикатор может вернуться к снижению в направлении уровня поддержки 2671,66 пункта, считает представитель "Финама".

Индексы акций в США накануне выросли на 0,2-0,4% на статданных и хорошей квартальной отчетности Oracle.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился также на 0,1%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3%.

Низкая инфляция укрепляет инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Котировки акций Oracle взлетели на 13%, что стало максимальным приростом за 3,5 года. Один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения в 2026 финансовом году, который начался в июне, планирует получить выручку не менее $67 млрд. Это предполагает рост на 16,7% относительно прошлого фингода, тогда как ранее компания прогнозировала повышение на 15%.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 1,1-1,4%).

Инвесторы оценивают новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.

При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 2,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В апреле инфляция в Германии составляла 2,2%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены резко выросли на новостях об ударах Израиля по Ирану; стоимость Brent на азиатской сессии локально поднималась до $78,5 за баррель (максимум с января), после чего скорректировалась.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $72,67 за баррель (+4,8% и -0,6% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $71,51 за баррель (+5,1% и -0,2% накануне).

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщил портал Axios.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорится в сообщении портала со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. Чиновник пояснил, что в последние недели у Израиля "появились признаки" того, что Иран стремится создать ядерную бомбу.

"Сейчас мы находимся в стратегически выгодном положении и близки к точке невозврата, и у нас не было другого выбора, кроме как принять меры", - сказал он.

Иран в последние часы запустил в направлении Израиля более сотни БПЛА, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. Он заявил, что "ЦАХАЛ работает над тем, чтобы они были сбиты".

По оценкам израильских СМИ, дронам, запущенным с территории Ирана, может понадобиться несколько часов, чтобы достигнуть Израиля.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.