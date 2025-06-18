Эксперимент по онлайн-продаже льготных и субсидируемых авиабилетов в РФ продлен до ноября 2026 г.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило проведение эксперимента по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан на субсидируемые государством авиаперелеты до 2 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"Пилотный проект позволит упростить процедуру покупки авиабилетов для льготников и отдельных категорий граждан. В их числе - молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, жители регионов Дальнего Востока, Калининградской области и студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области", - сказано в сообщении.

В рамках продления эксперимента будут донастроены механизмы электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. В результате заработает цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.

Эксперимент стартовал в 2025 году. Его цель - упростить процедуру покупки таких билетов и снизить время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.