Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила 2 трлн руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на "Московской бирже" впервые превысила 2 трлн рублей, увеличившись c начала 2026 года на 31%, говорится в сообщении площадки.

Сейчас на Мосбирже торгуется 21 БПИФ от 14 управляющих компаний.

"Свыше 90% вложений в фонды денежного рынка на Московской бирже составляют средства частных инвесторов, число которых превышает 3 млн человек", - отметил директор по развитию денежного рынка биржи Дмитрий Даниленко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Мосбиржи, более 95% средств биржевые фонды денежного рынка инвестируют в репо с центральным контрагентом.