Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

Ставка и сумма будут зависеть от количества детей и региона, максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита - до 15 лет

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ анонсировал изменения условий программы семейной ипотеки, процентная ставка и сумма будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи.

В сообщении ведомства говорится, что это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой.

Изменения начнут действовать на новые ипотечные договоры, заключенные с 1 октября 2026 года.

Льготная ипотека будет предоставляться на всей территории России (за исключением четырех столичных регионов):

по ставке 2% годовых и максимальной сумме кредита в 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми (где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора - действует в отношении всех подпадающих под программу семей);



4% годовых, 10 млн руб. - для семей с четырьмя детьми;



6% годовых, 10 млн руб. - для семей с тремя детьми;



8% годовых, 8 млн руб. - для семей с двумя детьми;



10% годовых, 6 млн руб. - для семей с одним ребенком.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей семейная ипотека будет выдаваться под 4% годовых максимум на 18 млн руб. - для семей с пятью и более детьми; 6% годовых, 18 млн руб. - для семей с четырьмя детьми; 8% годовых, 18 млн руб. - для семей с тремя детьми; 10% годовых, 15 млн руб. - для семей с двумя детьми; 12% годовых, 12 млн руб. - для семей с одним ребенком.

Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита - до 15 лет.

Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останутся на уровне ставки 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи, отмечает Минфин.

На текущий момент по программе семейной ипотеки с момента ее запуска в 2018 году выдано льготных кредитов на сумму около 11 трлн рублей более 2 млн семей.