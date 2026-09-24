Феликс Евтушенков назначен президентом АФК "Система"

Его предшественник Тагир Ситдеков остается в корпорации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" назначил Феликса Евтушенкова на пост президента корпорации, говорится в ее сообщении.

Феликс Евтушенков - сын основателя АФК Владимира Евтушенкова - работает в корпорации с 1999 года. С 2008 года он руководил бизнес-единицей "Потребительские активы", с 2011 года - бизнес-единицей "Базовые активы", курировал промышленные и технологические активы группы. В 2019-2023 гг. возглавлял совет директоров ПАО "МТС". Последняя известная занимаемая им должность в корпорации - старший управляющий партнер.

Феликс Евтушенков сменил на посту президента АФК Тагира Ситдекова, возглавлявшего "Систему" с июля 2022 года. Летом 2025 года его полномочия были продлены до 12 июля 2028 года.

В сообщении АФК говорится, что Ситдеков продолжит работу в корпорации, без уточнения должности.

"Кадровые изменения отражают новый этап развития АФК "Система" и направлены на дальнейшее развитие инвестиционного портфеля корпорации, ее ключевых активов и перспективных направлений бизнеса", - отмечается в пресс-релизе.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.