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Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сфера общепита в 2025 году принесла российской экономике более полутриллиона рублей, рост за четыре года оказался двукратным, сообщил на пресс-конференции замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Гастрономия или, как у нас традиционно было принято ее называть, - общепит, уже давно достаточно крупная отрасль экономики, большой сегмент туризма. В прошлом году гастрономия принесла экономике больше полутриллиона рублей добавленной стоимости, хотя еще четыре года назад было в два раза меньше. Темпы роста за четыре года, конечно же, впечатляют", - сказал он.

По словам Вахрукова, это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных.

"В индустрии общепита работает больше 33 тысяч компаний. Подавляющее большинство из которых, почти 90% - это малый и средний бизнес. Это говорит о том, что отрасль достаточно диверсифицирована по регионам: развивая ее, мы несем деньги в малые города, поселки, ну и в большие города, конечно, но, тем не менее, это деньги в регионы. Местные рестораны, фермеры, производители продуктов, конечно же, здесь получают дополнительный импульс для развития, потому что турист приезжает и оставляет деньги там, где есть люди, которые помогают ему хорошо отдохнуть и вкусно поесть", - добавил он.

Замминистра подчеркнул, что устойчивость ресторанного бизнеса и общепита к любым кризисам кратно выше, чем устойчивость гостиничного сектора, потому что ресторанный бизнес работает, в том числе, и на местных жителей.

Дмитрий Вахруков Минэкономразвития
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