Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля на 6,8%, с 1 апреля - на 3,3%, сообщило Минтруда.

"Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы. Законопроект внесен Минтрудом России в правительство. Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля и составит 3,3%", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Размер прибавки в рублях индивидуален, поскольку зависит от сформированного пенсионного стажа.

"В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей, таким образом в среднем страховые пенсии по старости в 2027 году составят 29,9 тысячи рублей", - заявило ведомство.

"Бюджет Социального фонда предусматривает выполнение всех социальных обязательств в срок и в полном объеме. В бюджете заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий, индексацию социальных пенсий, выплаты по временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком. Проект бюджета предусматривает реализацию целостной поддержки семей с детьми - единое пособие, семейную выплату, материнский капитал. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, - с 1 января 2027 года на 6,8%, социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка - с 1 февраля по фактической инфляции, страховые пенсии - дважды - с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии - с 1 апреля", - добавил он.