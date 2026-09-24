Поиск

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

Костин констатировал также, что из обсуждений выпало понятие "инвестиционный климат"

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая
Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайские инвесторы, которые, несмотря на уход западных денег с российского рынка, не торопились занимать освободившиеся ниши, наконец стали демонстрировать серьезный интерес к вложениям в Россию, заявил на Международном банковском форуме глава ВТБ Андрей Костин.

"В целом, мне кажется, портфель (кредитный - ИФ) растет достаточными темпами, с учетом того, что мы не ожидаем высоких темпов роста экономики. Это, конечно, основной фактор проблем в будущем, потому что у нас сокращаются инвестиции. К счастью, правда, сейчас, по моим данным, у нас наметился серьёзный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов, чего не было все эти годы после 2022 года. Арабские инвесторы присматриваются. Мы эту тему будем обсуждать на нашем форуме "Россия зовет!" в декабре, но здесь процесс позитивный", - сказал Костин.

"Но в целом, конечно, нам нужно работать еще. Совсем забыли слово "инвестиционный климат". Как раньше каждое мероприятие - "инвестиционный климат, инвестиционный климат", сейчас как будто его нет. На самом деле он ухудшается, на мой взгляд, не только из-за санкций и так далее, но и по ряду других причин. Поэтому тут тоже надо аккуратно смотреть, если мы хотим развивать инвестиции, в том числе иностранные привлекать", - добавил он.

Говоря о факторах, негативно влияющих на инвестиционный климат, Костин назвал внешние удары и риски прав собственности.

"Многие перекладываются, кстати, крупные предприниматели инвестируют не в основной бизнес, а куда-то в сторону пытаются, говорят: все равно отберут... Очень аккуратно надо здесь. Я думаю, что это преувеличенные страхи, но они существуют", - отметил глава ВТБ.

"Нам, конечно, не хватает иностранных инвестиций. Конечно, любая экономика нормальная привлекает инвестиции много", - добавил он.

Андрей Костин ВТБ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Феликс Евтушенков назначен президентом АФК "Система"

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

 Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

 Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК

На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

 На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

Набиуллина считает, что банки справятся с повышенным спросом на наличные

Минфин назвал финобеспечение потребностей обороны стратегическим приоритетом бюджета на три года

Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

 Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

РФ планирует ввести 22% НДС для трансграничной онлайн-торговли

Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы

 Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11915 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 191 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов