Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

Костин констатировал также, что из обсуждений выпало понятие "инвестиционный климат"

Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайские инвесторы, которые, несмотря на уход западных денег с российского рынка, не торопились занимать освободившиеся ниши, наконец стали демонстрировать серьезный интерес к вложениям в Россию, заявил на Международном банковском форуме глава ВТБ Андрей Костин.

"В целом, мне кажется, портфель (кредитный - ИФ) растет достаточными темпами, с учетом того, что мы не ожидаем высоких темпов роста экономики. Это, конечно, основной фактор проблем в будущем, потому что у нас сокращаются инвестиции. К счастью, правда, сейчас, по моим данным, у нас наметился серьёзный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов, чего не было все эти годы после 2022 года. Арабские инвесторы присматриваются. Мы эту тему будем обсуждать на нашем форуме "Россия зовет!" в декабре, но здесь процесс позитивный", - сказал Костин.

"Но в целом, конечно, нам нужно работать еще. Совсем забыли слово "инвестиционный климат". Как раньше каждое мероприятие - "инвестиционный климат, инвестиционный климат", сейчас как будто его нет. На самом деле он ухудшается, на мой взгляд, не только из-за санкций и так далее, но и по ряду других причин. Поэтому тут тоже надо аккуратно смотреть, если мы хотим развивать инвестиции, в том числе иностранные привлекать", - добавил он.

Говоря о факторах, негативно влияющих на инвестиционный климат, Костин назвал внешние удары и риски прав собственности.

"Многие перекладываются, кстати, крупные предприниматели инвестируют не в основной бизнес, а куда-то в сторону пытаются, говорят: все равно отберут... Очень аккуратно надо здесь. Я думаю, что это преувеличенные страхи, но они существуют", - отметил глава ВТБ.

"Нам, конечно, не хватает иностранных инвестиций. Конечно, любая экономика нормальная привлекает инвестиции много", - добавил он.