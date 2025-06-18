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Новак назвал сложной для РФ текущую цену нефти в рублях

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Текущая цена на нефть обеспечивает продолжение инвестиций России в нефтедобычу, но с учетом укрепления рубля является "сложной", но нужно смотреть на более долгосрочный период, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная, действительно, но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период, поэтому нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - сказал он.

Новак подчеркнул, что у всех стран по-разному складываются затраты на добычу в зависимости от ее структуры, себестоимости. "У всех предел, скажем так, принятия решений по инвестициям разный, это, в том числе связано с привлечением финансирования, не только геологических условий. Поэтому здесь сейчас нельзя, сказать, какая цена для всех приемлема", - заметил Новак.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что Россия продолжает инвестиции в нефтедобычу, "потому что без этого невозможно поддерживать даже тот уровень добычи, который есть".

"Инвестиции складываются в том, чтобы обеспечивать поддержку добычи и развития новых проектов и месторождений. У нас, конечно, во многом это связано, в том числе не только с ценой на нефть, но и с курсом рубля, потому что у нас затраты в рублях. Нам нужно смотреть, сколько стоит условно тонна нефти в рублях, исходя из этого делаются финансовые модели", - пояснил Новак.

Александр Новак
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