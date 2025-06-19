Уолл-стрит слабо изменилась на итогах заседания Федрезерва

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду со слабыми изменениями, участники рынка оценивали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на текущем уровне с декабря прошлого года.

В пресс-релизе по итогам июньского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк находится в хорошем положении, чтобы дождаться большей информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Также руководство ФРС подтвердило прогноз, согласно которому до конца года ставка будет понижена в общей сложности на 50 базисных пунктов. При этом прогнозы для уровня ставки на конец 2026 и 2027 года были повышены.

Регулятор повысил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 3% с ожидавшихся в марте 2,7%, на 2026 год - до 2,4% с 2,2%, на 2027 год - до 2,1% с 2%. В то же время прогноз роста ВВП США на 2025 год был ухудшен до 1,4% с 1,7%, на 2026 год - до 1,6% с 1,8%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,8%.

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в мае, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,256 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель за последние пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,36 млн, по данным Trading Economics.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе понизилось на 5 тыс. и составило 245 тыс., что совпало с консенсус-прогнозом. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил максимальные с октября прошлого года 250 тыс.

Также инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в израильских ударах по иранским ядерным объектам.

Акции Nucor Corp. подорожали на 3,3% после того, как сталелитейная компания дала позитивный прогноз на текущий квартал. По её ожиданиям, прибыль в расчете на акцию в финквартале, который завершится 5 июля, составит $2,55-2,65. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривал показатель на уровне $2,36 на акцию.

Цена бумаг Hasbro Inc. выросла на 0,6% на новости, что американский производитель игрушек сократил глобальный штат на 3% в 2024 году.

Котировки акций Circle Internet Group Inc., работающей со стейблкойнами, повысились на треть после того, как Сенат одобрил законопроект о создании нормативной базы для регулирования криптовалют, привязанных к доллару США.

Капитализация Scholar Rock Holding Corp. подскочила почти на 17%. Фармкомпания сообщила о хороших результатах клинических испытаний нового препарата для снижения веса.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,1% и составил 42171,66 пункта. Самое резкое снижение в составе индикатора продемонстрировали бумаги Visa Inc., подешевевшие на 4,9%, а лидерами роста стали акции банков JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, подорожавшие на 1,7%.

Standard & Poor's 500 снизилсяна 0,03% - до 5980,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,13% и составил 19546,27 пункта.