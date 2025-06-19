Кейс: Российско-китайскому спору не место в Лондоне

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Практика юридической репатриации - принудительного переноса судебных разбирательств из-за рубежа в отечественную юрисдикцию в силу санкций - обогатилась необычным примером процессуальных действий. Китайская компания, желая взыскать долг с российской, подала иск в арбитраж не в Великобритании, как это положено по договору между ними, а в РФ. Российская же начала этому активно сопротивляться, настаивая на том, что арбитражная оговорка действует и отечественные суды неправомочны заниматься ее делом.

Как правило, напоминают юристы, ситуация обратная: на зарубежной юрисдикции настаивает иностранный участник, не доверяющий системе российских государственных судов. Российская же сторона всеми силами старается доказать невозможность объективного рассмотрения спора за рубежом.

Пока успех на стороне китайской компании - Higer Bus, но российская - "Волгабас" не собирается сдаваться, и, по мнению экспертов, может добиться своего.

Китайские шасси для волжских автобусов

ООО "Волгабас Волжский" - одно из двух подразделений российского производителя автобусов группы "Волгабас" - заключило контракт на поставку шасси с китайской Higer Bus Company Limited 7 июля 2018 года. Согласно судебным документам, по условиям договора поставщик обязался поставить из КНР в РФ 50 комплектов шасси с газовыми двигателями и АКПП стоимостью $1,4 млн, 100 комплектов с такими же двигателями и МКПП также за $1,4 млн и 50 комплектов с дизельными двигателями и МКПП на сумму $1,9 млн. Общая цена контракта составила $4,7 млн. Срок реализации - до 31 декабря 2022 года.

Судя по материалам дела, Higer Bus свои обязательства выполнил, что подтверждается среди прочего таможенными декларациями с отметками о прохождении товара через границу РФ, железнодорожными накладными на контейнеры с подписями сотрудников "Волгабас Волжского" и печатями компании, а также листами простоя с ее отметками. УФНС по Волгоградской области в свою очередь предоставило информацию о поставке продукции по контракту на сумму $4,7 млн с сальдо расчетов в $2,2 млн в пользу китайской стороны.

Наличие этого долга у "Волгабас Волжского" послужило основанием для начала судебного разбирательства в августе 2022 года. Китайская компания требовала взыскать задолженность по контракту за поставленную продукцию в сумме $2,2 млн и убытки от потери возможности использования средств в размере $739,8 тыс.

Юристы "Волгабаса" не протестовали по поводу того, что российское предприятие выплатило по контрактам только $2,5 млн, но объясняло это неполным и недолжным исполнением обязательств со стороны китайского поставщика. "Не представлено доказательств, подтверждающих факт поставки продукции по спорному контракту на заявленную в иске сумму", - излагается в материалах дела позиция "Волгабаса". Наличие логистических документов на контейнеры не может служить доказательством тому, что в них находится именно заказанная продукция, настаивали представители российского предприятия. Также юристы "Волгабаса" говорили о наличии некачественных комплектующих в поставках от Higer Bus.

Обойденная оговорка

В договоре между "Волгабас Волжским" и Higer Bus была арбитражная оговорка: споры, если они возникнут, должны были разбираться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Тем не менее, китайская компания обратилась не туда, а в Арбитражный суд Волгоградской области.

"Волгабас" возражал и просил оставить иск без рассмотрения. "Ни истец, ни ответчик не лишены возможности обратиться в Лондонский международный арбитражный суд, уплатить арбитражные сборы, иметь представителя, участвовать в выборе арбитров, направлять арбитрам документы в электронном виде", - приводится в материалах дела позиция ответчика.

Российское законодательство последних лет в принципе допускает уклонение от арбитражной оговорки. "Правовым основанием (...) являются нормы статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые в настоящий момент достаточно широко применяются в практике, - напоминает партнер "Пепеляев Групп" Юрий Воробьев. - Компетенция российских судов в большинстве подобных дел обосновывается прямым действием санкционных ограничений, введенных в отношении одной из сторон спора (или в отношении операции, являющейся предметом рассмотрения в суде). Все эти обстоятельства рассматриваются судами как препятствие для получения справедливой защиты в ранее выбранных сторонами иностранных юрисдикциях".

Но в отношении "Волгабаса" ограничительные меры не вводились. "Арбитражная оговорка является действительной, исполнимой и не утратила силу, ввиду отсутствия введенных в отношении ответчика и руководителей компании персональных санкций", - излагается в судебных документах точка зрения юристов отечественного предприятия.

На первом этапе рассмотрения дела первая инстанция согласилась с этой позицией и отказалась разрешать спор. Но юристам Higer Bus удалось успешно обжаловать определение о возвращении искового заявления в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. После этого дело было рассмотрено по существу, и с "Волгабас Волжского" в пользу Higer Bus в общей сложности взыскали $2,7 млн в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату платежа. Решение принято в двух инстанциях, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел.

Юридическая дискриминация

Возражения российской компании против переноса дела из "чужой" в "свою" юрисдикцию и позиция апелляционного суда ставят дело "Волгабаса" особняком в практике применения статьи 248.1 АПК РФ. "Это дело выделяется тем, что при его рассмотрении суд пришел к выводу об ограничении для российской компании-ответчика доступа к правосудию в иностранном арбитраже (LCIA) вопреки позиции самой компании", - говорит советник МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. "Как правило, на зарубежной юрисдикции настаивает именно иностранный участник, не доверяющий системе российских государственных судов, а российская сторона всеми силами старается доказать невозможность объективного рассмотрения спора за рубежом, чтобы "остаться дома", - отмечает управляющий юрист судебной практики CLS Игорь Горохов.

Апелляция объяснила невозможность реализации арбитражной оговорки тем, что введение 29 июля 2023 года Великобританией санкций в отношении РФ в части предоставления российским юрлицам доступа к юридическим услугам "поражает их в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами". "...Возросшие с момента заключения арбитражной оговорки издержки на привлечение процессуальных представителей (недоступность некоторых юридических фирм вследствие произвольных отказов от сотрудничества, увеличение цены за оказание подобного рода услуг), пересечение государственной границы (необходимость использования транзита через третьи страны, трудности в получении виз и разрешений на въезд в иностранные "недружественные" государства), оплату арбитражного сбора очевидно затрудняют реализацию конституционного права на судебную защиту", - говорится в постановлении.

"Суд исходил из того, что существующие ограничения на доступ к юридическим услугам для российских лиц также приведут к невозможности проведения справедливого процесса, что и открывает компетенцию российскому суду", - объясняет Воробьев из "Пепеляев Групп". "Постановление апелляционного суда является ярким примером максимально расширительного подхода российских судов к применению статьи 248.1 АПК РФ, в соответствии с которым любые сомнения в том, что российским лицам будет обеспечен доступ к правосудию в иностранном суде или арбитраже, являются основанием для рассмотрения спора российским судом", - отмечает Рыбаков из МЭФ LEGAL.

Неоднозначные перспективы

"В этом деле можно увидеть яркий пример предпочтения иностранным лицом российской юрисдикции в качестве места рассмотрения спора, несмотря на прямую возможность воспользоваться арбитражной оговоркой и передать дело в Лондон, где результат по существу требований скорее всего был бы тот же, но судебные расходы точно оказались бы несоизмеримо больше, как и сроки рассмотрения дела", - говорит Горохов из CLS. Это, по его словам, хороший пример того, как можно и нужно администрировать коммерческие споры: оставить в своей юрисдикции и продемонстрировать ее доступность и привлекательность по сравнению с "недружественной" страной в условиях жестких санкционных ограничений.

Между тем российская компания планирует подавать кассационную жалобу. "Судебный процесс продолжается и текущее решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции. ООО "Волгабас Волжский" считает свою позицию юридически правильной и будет отстаивать ее в рамках процесса", - сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Эксперты считают, что у него есть шанс на успех. "Представляется, что подобный подход (сформулированный в постановлении апелляции - ИФ) может не найти поддержки в вышестоящих судах, поскольку он идет вразрез с позицией Конституционного суда, который в апрельском определении указал на то, что российские компании, в отношении которых применены санкции, не лишены права настаивать на рассмотрении спора с их участием в иностранном суде или арбитраже", - считает Рыбаков из МЭФ LEGAL.

Группа "Волгабас" (бренд Volgabus) производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы. По данным сайта компании, доля группы на российском рынке больших автобусов составляет 17%, производственные мощности позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Два научно-производственных комплекса компании располагаются во Владимирской и Волгоградской областях. "Волгабас Волжский" в 2024 году получил 469,6 млн рублей чистой прибыли (снижение в три раза к 2023 году), выручка компании составила 6,7 млрд рублей (снижение на 17,9%).

Higer Bus - дочерняя компания King Long, основана в 1998 году. Штаб-квартира в Сучжоу. Специализируется на производстве дизельных, гибридных и электробусов. С 2020 года активно развивает экологичные модели. Экспортирует технику в Азию, Африку, Латинскую Америку и Европу. В России представлена с 2005 года.