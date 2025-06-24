Единственный в Казахстане и СНГ завод карбида кальция ушел в простой

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" (ТЭМК), единственный производитель карбида кальция в Казахстане и СНГ, приостановил производство из-за высоких тарифов на электроэнергию.

Удельный вес электроэнергии в себестоимости карбида кальция составляет 36%, и ее удорожание стало основной причиной убыточности производства, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"С января 2025 года стоимость электроэнергии для нашего предприятия стабильно составляет свыше 30 тенге за кВт.ч. При этом для себестоимости карбида кальция, которая позволит составить конкуренцию карбиду других иностранных производителей (Китай, Иран) и не будет убыточной для ТЭМК, тариф на электроэнергию не должен превышать 13-15 тенге за кВт.ч", - пояснил агентству председатель правления компании Арыстанбек Тупеев.

Завод простаивает с марта этого года, из-за простоя карбидной печи ТЭМК значительно сократил персонал, сейчас на предприятии работают только вспомогательные цеха. "Учитывая, что выпуск продукции остановлен, мы вынуждены принять еще более тяжёлое решение о массовом сокращении работников с июля 2025 года", - отметил глава компании.

Руководство ТЭМК просит льготного тарифа на электроэнергию, чтобы вернуть рентабельность своему бизнесу. При этом на предприятии заверяют, что могут возобновить выпуск карбида кальция в любой момент при благоприятном развитии событий.

В министерстве промышленности и строительства Казахстана сообщили, что с аналогичными трудностями сталкивается большинство крупных энергоёмких промышленных предприятий страны. Поэтому вопрос тарифной политики в промышленности стоит в повестке.

Есть опасения, что тарифная помощь ТЭМК может вызвать недовольство среди участников рынка, также столкнувшихся с ростом тарифов.

В ведомстве заверили, что прорабатывают иные меры поддержки предприятия. "Вопрос субсидирования тарифов на электроэнергию остаётся открытым и требует дополнительной проработки с уполномоченными органами", - отметили в Минпроме.

Карбид кальция -химическое соединение кальция с углеродом, используется для производства ацетилена, синтетического каучука, а также при производстве удобрений, для удаления примесей из металлов. Предприятие ранее производило ферросплавы и карбид кальция из добываемых на собственных карьерах марганцевой руды и известняка, а после истощения запасов сырьё для производства карбида закупалось со стороны. Первый цех ТЭМК был запущен в 1942 году, первая партия карбида кальция получена в 1943 году. Производственная мощность завода составляет 25 тыс. тонн в год. В 2024 году предприятие произвело 22 тыс. тонн карбида кальция, за 4 месяца 2025 года - 5 тыс. тонн. Основная часть продукции экспортируется в страны СНГ.

Официальный курс на 24 июня - 523,46 тенге/$1.



