Индекс потребдоверия в США в июне оказался хуже прогнозов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 93 пунктов. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в мае значение индикатора составляло 98,4 пункта, а не 98 пунктов, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 100 пунктов с объявленного предварительно майского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации опустился в июне на 6,4 пункта до 129,1 пункта.

Индикатор потребительских ожиданий потерял 4,6 пункта и составил 69 пунктов. Значение этого показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие ослабло в июне, растеряв почти половину достигнутого в мае роста, - отметила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - Ухудшение носило широкий характер, затронув как оценку потребителями текущих условий, так и их ожидания".

"Оценка доступности рабочих мест снизилась шестой месяц подряд, но осталась на положительной территории, что указывает на сохраняющуюся стабильность рынка труда", - говорится в заявлении Гишар.

Инфляционные ожидания американцев на ближайшие 12 месяцев понизились до 6% с 6,4% в мае и 7% в апреле.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в апреле вырос на минимальные с августа 2023 года 3,4% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали роста на 4%.

Рост индекса в сравнении с предыдущим месяцем замедлился до 0,8% с 1,1% в марте.