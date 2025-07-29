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В США в июле индекс потребдоверия вырос сильнее прогнозов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В США в июле индекс потребительского доверия повысился до 97,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

По пересмотренным данным, в июне значение индикатора составляло 95,2 пункта, а не 93 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 95,8 пункта с объявленного ранее июньского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации опустился в июле на 1,5 пункта - до 131,5 пункта.

Индикатор потребительских ожиданий вырос на 4,5 пункта и составил 74,4 пункта. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие стабилизировалось после мая, восстановившись после апрельского обвала, однако остается ниже уровней прошлого года, - отметила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - В июле пессимизм в отношении будущего несколько снизился, что вызвало рост общего индикатора доверия".

Инфляционные ожидания американцев на ближайшие 12 месяцев понизились до 5,8% с 5,9% в июне и пиковых 7% в апреле.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в мае вырос на минимальные с августа 2023 года 2,8% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали роста на 3%.

Рост индекса в сравнении с предыдущим месяцем замедлился до 0,4% с 0,8% в апреле.

Conference Board США
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