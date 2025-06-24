РФ прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России прорабатывают механизм группового туристического обмена с Вьетнамом, в Минэкономразвития РФ готовят проект межправительственного соглашения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Сейчас Минэкономразвития прорабатывает запуск группового безвизового туристического обмена с Вьетнамом. Процесс займет существенное количество времени, он зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Подготовлен проект межправсоглашения, который был разработан по просьбе вьетнамской стороны. Минэкономразвития досогласовывает его со всеми заинтересованными ведомствами. В ближайшее время – в течение месяца, двух-трех недель – документ будет передан партнерам из Вьетнама", - сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев, слова которого привели в пресс-службе.

Он отметил, что пока между Россией и Вьетнамом действует одностороннее соглашение, в рамках которого для россиян действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 45 дней.

В свою очередь, гражданам Вьетнама сейчас доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней.

"В планах - попробовать объединить безвизовые возможности и позволить вьетнамским туристам в более упрощенном режиме посещать нашу страну", - добавил Кондратьев.

Как сообщалось, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали в Москве меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, цель которого – нарастить турпоток между двумя странами.