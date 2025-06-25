Минэнерго США сообщает, что поставки СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив идут в Азию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Основной объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, риск перекрытия которого остро встал на фоне конфликта Ирана с Израилем, направлялся в страны Азии, частично - в Европу, говорится в анализе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Так, в 2024 году около 20% мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) проходило через Ормузский пролив, в основном из Катара: Катар экспортировал по этому маршруту около 9,3 млрд кубических футов СПГ в сутки, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - около 0,7 млрд кубических футов в сутки, что составляет почти весь поток СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив.

"По нашим оценкам, 83% СПГ, который был перемещен через Ормузский пролив в 2024 году, было отправлено из стран Персидского залива на азиатские рынки. Китай, Индия и Южная Корея были основными пунктами назначения СПГ, на которые пришлось 52% всех потоков СПГ через Ормузский пролив в 2024 году" - подсчитали в EIA.

Агентство напоминает, что в 2024 году перебои с потоками СПГ через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем, и увеличение экспорта СПГ из США в Европу вытеснили экспорт катарского СПГ из Европы в Азию.

Кувейт и ОАЭ импортировали СПГ, который производился за пределами Персидского залива, в том числе из США и Западной Африки. Бахрейн начал эксплуатацию терминала по импорту СПГ в апреле 2025 года и также получал грузы, которые проходили транзитом через Ормуз не из стран Персидского залива, включая недавние грузы из США в апреле и июне.

Согласно представленным данным, в I квартале текущего года, через Ормузский пролив прошло 10,7 млрд куб. футов в сутки катарского газа, 0,8 млрд куб. футов - из ОАЭ и 0,04 млрд куб. футов - из США.

Этот газ был поставлен в Китай (2,7 млрд куб. футов в сутки), Индию (2,2), Тайвань (1,1), Южную Корею (1), Пакистан (0,9), другие страны Азии - 1,9 млрд куб. футов в сутки. В Италию поступило 0,7 млрд куб. футов в сутки, другие страны Европы - 0,8 млрд куб. футов в сутки.