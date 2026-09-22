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Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд
Фото: John Smith/VIEWpress/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе, а Nasdaq Composite обновил рекордный максимум.

Поддержку настроениям на рынках оказали снижение нефтяных цен на оптимизме по поводу возможности активизации усилий по дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также уменьшение доходности американских гособлигаций.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник впервые с 9 сентября упала ниже отметки $100 за баррель после сообщений, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, а также заявления президента США Дональда Трампа об "открытости" к встрече с Пезешкианом.

Тем временем доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась ниже психологически значимого уровня 5%, повысив инвестиционную привлекательность акций.

"Похоже, что мы преодолели пик напряженности в ближневосточном конфликте, и в ближайшие недели можно ожидать шагов в направлении нормализации ситуации", - написал экономист Jefferies Мохит Кумар.

"Мы привыкли ориентироваться на цены на нефть и доходность 10-летних казначейских бумаг США, - отметил главный рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. - Если посмотреть на их динамику сегодня, то можно сказать, что они превратились из факторов, сдерживающих рост рынка, в факторы, ему способствующие, по крайней мере в ближайшей перспективе".

На этой неделе инвесторы будут ждать встречи лидеров США и КНР в Вашингтоне. Трамп примет Си Цзиньпина в Белом доме в четверг. Как ожидается, помимо политических и общеэкономических вопросов главы государств обсудят технологии искусственного интеллекта.

Участники рынка также будут оценивать заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, многочисленные выступления которых запланированы на ближайшие дни.

Среди компонентов S&P 500 лидером подъема стала работающая в сфере кибербезопасности Akamai Technologies (+12,3%). Бумаги Moderna Inc. подорожали также на 12,3%, Intel Corp. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 12,1%, Advanced Micro Devices - на 10%, Qualcomm Inc. - на 9,3%, Everpure - на 9,1%, GoDaddy - на 7,5%.

В составе индекса Dow Jones самый большой рост продемонстрировали котировки Nvidia Corp. (на 2,3%). Стоимость акций Amgen повысилась на 2%, Amazon.com Inc. и Goldman Sachs Group - на 1,9%, Merck & Co. и Cisco Systems Inc. - на 1,8%, Nike Inc. - на 1,7%, Microsoft Corp. и Alphabet Inc. - на 1,6%, Walt Disney Co. и Boeing Co. - на 1,5%, International Business Machines - на 1%, Caterpillar и Apple Inc. - на 0,9%.

Заметно нарастили капитализацию авиакомпании: United Airlines Holdings - на 5,2%, American Airlines Group - на 4,7%, JetBlue Airways - на 4,6%, Delta Air Lines - на 3,6%, Alaska Air - на 3,4%, Southwest Airlines Co. - на 1,9%.

Рыночная стоимость Paramount Skydance сократилась на 3%, Warner Bros Discovery - подскочила на 10,8% после сообщений СМИ о том, что Paramount договорилась об урегулировании претензий со стороны штата Калифорния и 11 других штатов, добивавшихся блокировки ее сделки по приобретению WBD.

Значительные потери понесли компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти, в том числе Marathon Petroleum (-5,3%), Valero Energy (-4,8%), Phillips 66 (-4,2%), ConocoPhillips (-3,3%), Exxon Mobil (-3,2%), Chevron Corp. (-2,8%) и Occidental Petroleum (-2,7%).

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,71% - до 52048,83 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,49% - до 7764,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 2,26% и закрылся на отметке 27122,09 пункта.

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