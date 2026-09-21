Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой смягчить европейские правила, касающиеся топлива, ради снижения цен, передает в понедельник BFMTV.

"В письме, адресованном Урсуле фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон просит у председателя Европейской комиссии ряд смягчений по европейским правилам относительно топлива, чтобы снизить цены в краткосрочной перспективе", - сообщает телеканал.

Французский президент, в частности, просит смягчить европейские требования к качеству топлива "в порядке исключения и на временной основе" для увеличения производства на нефтеперерабатывающих заводах, а также смягчить нормы по обязательному содержанию биотоплива в дизеле, чтобы увеличить предложение дизельного топлива, объясняет BFMTV.