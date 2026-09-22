Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх вместе с нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent отскочил выше $101 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей остаются санкционные риски со стороны США и Евросоюза. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,3% и поднялся к 2265 пунктам.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2264,57 пункта (+0,3%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "Хэдхантера" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "ММК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 сентября, составляет 84,0954 руб. (-10,21 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Постпреды стран ЕС не смогли за понедельник прийти к окончательным договоренностям по исключению из антироссийских санкционных списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники. Согласно этим данным, письменная процедура по окончательному решению этого вопроса не принесла успеха и потому обсуждение продолжится во вторник.

Кроме того, постпреды продолжат и работу над продлением истекающего срока действия санкций против нескольких тысяч физических и юридических лиц РФ.

Ранее ряд СМИ сообщал, что постпреды ЕС планируют за понедельник добиться консенсуса по обеим этим темам.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых рынках в начале недели наблюдались покупки, которые могут быть предвестником еще одной волны среднесрочного повышения. Риски, однако, все еще исходят со стороны возможного возвращения к росту цен на энергоносители и доходностей гособлигаций.

Индекс МосБиржи находится выше краткосрочной поддержки 2220 пунктов. Текущая неделя при этом может характеризоваться важными для всего мира геополитическими сигналами, которые могут поступить с ГА ООН (стартует во вторник) и затрагивать ближневосточный конфликт и украинский кризис (в субботу запланировано выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова). Переговоры также планируют провести лидеры США и Китая, напомнила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также полагает, что давление на рынок в начале недели оказала упавшая нефть на фоне ожиданий возможного возобновления переговоров между США и Ираном и увеличения поставок сырья из Саудовской Аравии. Дополнительным негативом стало подписание Трампом закона о так называемых "адских санкциях" против России. Документ существенно расширяет возможности американской администрации по введению ограничений, в том числе в отношении российского энергетического сектора и покупателей российских энергоресурсов, что повышает санкционную премию в российских активах.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник сообщил, что бюджет на 2027-2029 годы будет сформирован исходя из снижения цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель против действующих $59, причем уровень $50 планируется сохранить на протяжении всей трехлетки. Более низкая цена отсечения означает более консервативную бюджетную политику: большая часть нефтегазовых доходов при высоких ценах на нефть будет рассматриваться как дополнительные и направляться в резервы, что снижает зависимость бюджета от сырьевой конъюнктуры, но одновременно ограничивает бюджетный импульс. Проект бюджета правительство рассмотрит 24 сентября.

Лозовой отмечает, что эйфория на российском рынке, возникшая на ожиданиях возможного энергетического перемирия, постепенно сходит на нет: несмотря на позитивные заявления сторон на прошлой неделе, конкретных договоренностей и практических шагов пока не последовало, а в Кремле прямо заявили об отсутствии подвижек в переговорном процессе.

С технической точки зрения индекс МосБиржи после неудачной попытки закрепиться выше 2300 пунктов скорректировался и сейчас торгуется в районе 2260 пунктов. При этом восходящая тенденция, сформированная от июльского минимума вблизи 1900 пунктов, пока сохраняется. Ее удержание оставляет возможность новой попытки пробоя 2300 пунктов, после чего следующими ориентирами могут стать 2500 и 2600 пунктов, заключил Лозовой.

В понедельник в США индексы акций выросли на 0,7-2,3% во главе с Nasdaq Composite, который обновил максимум. Поддержку настроениям на рынках оказали снижение нефтяных цен на оптимизме по поводу возможности активизации усилий по дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также уменьшение доходности американских гособлигаций.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent накануне опускалась впервые с 9 сентября ниже отметки $100 за баррель после сообщений, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, а также заявления президента США Дональда Трампа об "открытости" к встрече с Пезешкианом.

Тем временем доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась ниже психологически значимого уровня 5%, повысив инвестиционную привлекательность акций.

На этой неделе инвесторы также ожидают встречи лидеров США и КНР в Вашингтоне. Трамп примет Си Цзиньпина в Белом доме в четверг. Как ожидается, помимо политических и общеэкономических вопросов главы государств обсудят технологии искусственного интеллекта.

Участники рынка также будут оценивать заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, многочисленные выступления которых запланированы на ближайшие дни.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,4%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вверх после отката в начале недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве во вторник составила $101,3 за баррель (+1% и -3,4% в понедельник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $96,55 за баррель (+0,7% и -4,5% накануне).

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подготовился к затяжной войне с США, заявил в воскресенье его представитель бригадный генерал Хоссейн Мохебби, передает агентство Mehr. Мохебби охарактеризовал текущую ситуацию как "историческое и позорное поражение" Соединенных Штатов, утверждая, что Вашингтон потерпел стратегические неудачи по ряду направлений. Это, по его словам, в частности, касается неспособности вновь открыть Ормузский пролив, уязвимости военных баз и объектов разведки в регионе, а также неэффективности американской военной техники в противостоянии иранским возможностям.

Он также отметил утрату влияния США в регионе, указав, что: "Америка проиграла не войну - Америка утратила систему". По словам Мохебби, Иран, напротив, теперь участвует в формировании новой системы безопасности в регионе.

Ранее командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами также заявил, что вооруженные силы страны полностью готовы к отражению любой новой атаки со стороны США или Израиля.

Эти заявления прозвучали на фоне растущей на Ближнем Востоке обеспокоенности тем, что США могут нанести новые военные удары по Ирану, поскольку война, длящаяся уже почти семь месяцев, зашла в тупик.

В воскресенье президент США заявил, что находится в процессе принятия решения относительно Ирана, рассматривая различные варианты действий - от "полного уничтожения" страны до оказания экономического давления или заключения мирного соглашения.