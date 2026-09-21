Минфин допустил продажу "Леста геймс" инвестору в октябре

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ допускает, что на сделку по продаже разработчика компьютерной игры "Мир танков" - компании "Леста геймс" заинтересованному инвестору удастся выйти в октябре.

"Не исключаю", - сказал замглавы ведомства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что компанию, национализированную в прошлом году по решению суда, у государства может выкупить Никита Мазепин, сын бизнесмена Дмитрия Мазепина. По данным собеседников издания, сделка на финишной прямой, остается договориться о цене. Справедливую стоимость актива один из источников Forbes оценивает в 30-35 млрд рублей.

По данным аналитической базы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Леста геймс эдженси", основного юрлица разработчика, в 2025 году по РСБУ выросла с 24,8 млрд до 29,05 млрд руб., чистая прибыль - до 10,5 млрд с 6,4 млрд руб.