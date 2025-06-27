Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Топ-менеджер Tesla Inc. Омид Афшар, занимавший одну из ключевых должностей, покинул компанию, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Афшар отвечал за продажи Tesla в Северной Америке и Европе, он был назначен на этот пост в прошлом году.

Также из компании ушла Дженна Ферруа - HR-директор североамериканского подразделения Tesla, сообщили источники.

Афшар покинул Tesla в сложный момент, когда продажи и прибыль компании снижаются. Производитель электромобилей испытывает трудности в связи с растущей конкуренцией, особенно в Китае, а также отсутствием новых моделей. Дополнительные проблемы для него создала политическая активность ее главы Илона Маска, которая вызвала негативную реакцию среди потребителей, отмечает FT.

Чистая прибыль Tesla в первом квартале упала в три раза, поставки автомобилей снизились на 13%.

Афшар работал в Tesla с 2017 года, он отвечал, в частности, за строительство гигафабрики компании в Остине. Ранее FT писала, что Афшара называли "пожарным" или "палачом" Маска, который перебрасывал его между своими компаниями для решения сложных задач и проведения массовых увольнений.