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Акционеры ПАО "Элемент" утвердили дивиденды за 2024 год в 0,35 коп. на акцию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Элемент" на годовом собрании утвердили решение направить на дивиденды по итогам 2024 года 1,66 млрд рублей, сообщила компания.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию "Элемента" определяется как отношение части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, к количеству размещенных акций ПАО на 14 июля. По состоянию на 31 марта 2025 года уставный капитал компании разделен на 469 млрд 725 млн 539 тыс. 040 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля.

Как ранее поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "Элемента", предлагаемый размер дивидендов на акцию составляет 0,35 коп. или 3,5 руб. на лот из 1000 акций.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 14 июля.

Также на собрании, состоявшемся 24 июня, акционеры утвердили годовой отчет компании, избрали совет директоров, ревизионную комиссию, назначили аудитором АО "Юникон".

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в РФ - "Микрон".

В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, в июне получил вторичный листинг на Мосбирже. Доля акций в свободном обращении на 31 декабря 2024 года составляла 11,21%.

ПАО "Элемент"
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