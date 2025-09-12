Поиск

ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и в 2026 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и в следующем году, в том числе с учетом прихода новых инвесторов в допэмиссию, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Но, отвечая на ваш прямой вопрос, дивиденды 2025 года за 2024-й будут не последними в корпоративной истории ВТБ. И мы понимаем, что, проводя допэмиссию, привлекая большой рыночный спрос, мы имеем своего рода ответственность перед нашими новыми инвесторами с тем, чтобы не было разочарований и в вопросе дивидендной политики. Поэтому в этой ситуации в 2026 году за 2025 год мы работаем над тем, чтобы дивиденды были", - заявил Пьянов в эфире радио РБК.


ВТБ
