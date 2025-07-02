Акционеры "ГАЗа" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили рекомендацию совета директоров группы о невыплате дивидендов за 2024 год, годовую чистую прибыль решено оставить в распоряжении компании. Об этом говорится в отчете об итогах голосования на годовом собрании акционеров группы.

Годовое собрание состоялось 30 июня. По его итогам была утверждена рекомендация не выплачивать дивиденды ни на обыкновенные, ни на привилегированные акции.

"ГАЗ" последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года: только на привилегированные акции, из расчета 4,27 рубля на бумагу (всего 6,2 млн рублей). Чистая прибыль в 2020 году составила 212,9 млн рублей.

ПАО "ГАЗ" является центром консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.