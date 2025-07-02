В США ставки по ипотеке упали до минимума с апреля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В США средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам на прошлой неделе упал на 9 базисных пунктов и опустился до минимума с начала апреля, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысячи на неделе, завершившейся 27 июня, составила 6,79% годовых против 6,88% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 7,03%.

"Снижение ставок привело к увеличению числа заявок на рефинансирование ипотеки, - отметил заместитель главного экономиста MBA Джоэл Кан. - При этом средний размер таких заявок увеличился до $313,7 тысячи с менее $300 тысяч за последние шесть недель".

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю повысилось на 2,7% после роста на 1,1% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома практически не изменились, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки подскочили на 7%.