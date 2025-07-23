В США ставки по ипотеке выросли вторую неделю подряд

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам повысился на 2 базисных пункта с уровня предыдущей недели, причем рост зафиксирован по итогам второй недели подряд, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 18 июля, составила 6,84% годовых против 6,82% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 6,82%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю выросло на 0,8% после падения на 10% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома выросли на 3%, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки сократились на 3,3%.

"Стоимость 30-летней ипотеки все еще слишком высока для многих заемщиков, и поэтому объем заявок на рефинансирование кредитов сократился на прошлой неделе", - отметил заместитель главного экономиста MBA Джоэл Кан.