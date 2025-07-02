Поиск

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Годом ранее их сальдированная прибыль оценивалась в 14,3 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле 2025 года составил 128,6 млрд рублей против прибыли 14,3 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, в январе-апреле 2025 года угольные компании получили прибыль в размере 51,2 млрд рублей (-33,7%), убытки составили 179,8 млрд рублей (рост в 3,1 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 37,2% против 47,6% годом ранее, убыточных - 62,8% против 52,4%.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли России в 2025 году может составить 300-350 млрд рублей, если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщал ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин в Совете Федерации.

В конце мая правительство утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Росстат Минэнерго правительство Дмитрий Лопатин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом
Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Греф заявил, что снижение ставки ЦБ на 100 или 200 б.п. будет неощутимо для экономики

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });