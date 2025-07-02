Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Годом ранее их сальдированная прибыль оценивалась в 14,3 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле 2025 года составил 128,6 млрд рублей против прибыли 14,3 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, в январе-апреле 2025 года угольные компании получили прибыль в размере 51,2 млрд рублей (-33,7%), убытки составили 179,8 млрд рублей (рост в 3,1 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 37,2% против 47,6% годом ранее, убыточных - 62,8% против 52,4%.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли России в 2025 году может составить 300-350 млрд рублей, если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщал ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин в Совете Федерации.

В конце мая правительство утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.