Минэнерго допускает убыток угольных компаний в этом году в 300-350 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 году может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками. Об этом сообщил замдиректора департамента Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин в ходе заседания в совете по вопросам развития Сибири в Совете Федерации.

"Ситуация ухудшается. В прошлом году убыток составлял 112,6 млрд руб., за первые пять месяцев мы уже имеем убыток порядка 112 млрд руб.", - сказал Лопатин.

"При этом одна из самых главных проблем, с которой сталкивается угольная промышленность - это ситуация с закредитованностью. На сегодняшний день кредитов набрано на 1,2 трлн руб. К концу года мы ожидаем, что эта цифра вырастет до 1,4 трлн руб.", - отметил чиновник.

По словам Лопатина, Минэнерго находится на постоянной связи с ЦБ РФ по этому вопросу.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.