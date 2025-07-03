Сбербанк вернулся к идее перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо на фоне смягчения позиции ЦБ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк перезапустил процесс перевода заблокированных активов и обязательств на фоне смягчения позиции ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов.

"Для нас это снова открывает возможность обращения в ЦБ за согласованием на передачу активов и обязательств на отдельную компанию. Мы заново перезапустили процесс, сейчас прорабатываем детали", - сказал Скворцов в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

По его словам, в целом объем этих активов снижается каждый месяц. "Где-то по суду, где-то договариваемся", - добавил Скворцов.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. При этом в декабре прошлого года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами. Это сделало инструмент перевода заблокированных активов на отдельную компанию для Сбербанка незначимым и недоступным, отмечал Скворцов в апреле 2025 года.

В начале июня совет директоров Банка России внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV, разрешив выделять просроченные обязательства для их дальнейшего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.

О пересмотре планов по работе с заблокированным активами на фоне смягчения позиции ЦБ уже заявил ВТБ. Последнее решение регулятора позволит ВТБ провести во втором полугодии еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" в июне первый зампред банка Дмитрий Пьянов.