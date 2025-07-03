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Petrobras инвестирует $6,1 млрд в свои проекты в штате Рио-де-Жанейро

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бразильская Petrobras объявила, что намерена в 2025-2029 годах вложить 33 млрд реалов (около $6,1 млрд) в развитие своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей в штате Рио-де-Жанейро.

Из этой суммы 26 млрд реалов будут направлены на модернизацию и расширение интеграции между НПЗ Reduc (город Дуки-ди-Кашиас) и энергетическим комплексом Boaventura (муниципалитет Итабораи), сообщается в релизе.

В частности, планируется увеличить производство дизельного топлива S-10 на 76 тысяч баррелей в сутки, авиатоплива - на 20 тысяч б/с, смазочных масел второй группы - на 12 тысяч б/с.

"Проект также включает специализированный завод по производству биореактивного топлива на комплексе Boaventura мощностью 19 тыс. баррелей в сутки возобновляемого топлива (возобновляемого дизельного топлива - HVO и устойчивого авиационного топлива - SAF) и две газовые электростанции на комплексе Boaventura, которые будут участвовать в аукционах по резервированию мощности. Инженерный проект электростанций был одобрен, блоки будут работать в синергии с инфраструктурой установки по переработке природного газа", - отмечает компания.

С вводом в эксплуатацию на Boaventura комплекса по производству смазочных масел второй группы Reduc сможет перепрофилировать существующие установки под переработку отработанного масла. Такой проект мощностью 6,3 тысячи б/с находится на стадии оценки.

В свою очередь, Reduc успешно завершил испытания по производству SAF путем совместной переработки. Доля кукурузного масла в реактивном топливе достигла 1,2%. Коммерческое производство компания рассчитывает начать в ближайшие несколько месяцев, планируемая мощность - 10 тысяч б/с.

Reduc уже производит дизель с 5%-м содержанием возобновляемых веществ и получил разрешение регулирующего органа на испытания новой 7%-й смеси для производства Diesel R7.

Еще 2,4 млрд реалов из указанной суммы пойдут на техническое обслуживание НПЗ Reduc. Основные остановы запланированы на 2026 год на установках замедленного коксования и гидроочистки.

На стадии оценки находятся два нефтехимических проекта: производство уксусной кислоты и моноэтиленгликоля (МЭГ) на площадке Boaventura. Сейчас Бразилия покрывает весь свой спрос на уксусную кислоту импортом и дополняет спрос на МЭГ импортом.

Кроме того, нефтехимический проект Braskem (Petrobras распоряжается 36%-й долей) планирует расширить свой полиэтиленовый завод, увеличив производственную мощность установки до 230 тыс. тонн в год. Бюджет проекта - около 4 млрд реалов, инициатива ожидает одобрения органов управления Braskem.

Petrobras Бразилия Рио-де-Жанейро Reduc Boaventura
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