Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8% на старте торгов основной сессии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу снижается на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent просел к $68,5 за баррель) и сохраняющихся сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8%, лидируют в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-8,5%), ВТБ (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2801,68 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1120,28 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составляет 78,7831 руб. (+12,91 копейки).

Также подешевели акции "Мечела" (-2,2%), "АЛРОСА" (-1,7%), "МТС" (-1,6%), АФК "Система" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Газпрома" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,9% "префы"), "ММК" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "ВК" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Т-Технологий" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,2%).

Разговор Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения.

Как заявили в Кремле, Москва и Вашингтон исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате.

Президент РФ заявил в ходе беседы с Трампом, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится". Тема прекращения поставок оружия США Украине в ходе разговора не затрагивалась, отметил Ушаков.

Президент США Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен", - заявил он.

Президент США также сказал, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, акции ПАО "Южуралзолото" продолжают падать на фоне известий, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства всех активов основного акционера Константина Струкова, включая принадлежащие ему акции ЮГК.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком боковом диапазоне 2700-2900 пунктов. Направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, пока индекс не выйдет за эти границы, считает Калачев.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, коррекционные настроения на рынке акций РФ усилились: на фоне невнятной динамики нефти и основных валют к рублю, отсутствия новостной подпитки по геополитике и ставке ЦБ рынок так и не получил повода для активных покупок в "фишках". Негатива добавили и негативные новости по претензиям правоохранителей к ЮГК. В результате индекс МосБиржи продолжил откат от 200-дневной средней, которая проходит в районе 2848 пунктов.

В пятницу, учитывая отсутствие поддерживающих вводных перед выходными и давление на рынок нефти, можно ожидать сохранения инерционного навеса продаж в "нефтянке" при более сдержанном спросе на отдельные идейные бумаги (основные идеи на рынке сейчас - близость дивотсечек, ожидания по ставке ЦБ), с попытками ухода индекса МосБиржи под отметку 2800 пунктов, считает аналитик.

Целевым по индексу в пятницу видится диапазон 2780-2840 пунктов. По-прежнему наиболее устойчивыми к временному охлаждению рынка могут оказаться акции Сбербанка: к дате дивидендной отсечки 18 июля, в отсутствие новостных шоков, ожидается рост цен в зону 325-330 руб. Саму отсечку инвесторам, учитывая хорошие виды на будущие дивиденды по итогам 2025 года и ожидания по заседанию ЦБ РФ, логично проходить "в бумагах", считает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в телефонном разговоре с президентом США Путин подтвердил готовность продолжить переговорный процесс с Украиной. Эти дипломатические контакты могут в дальнейшем оказать поддержку рыночным настроениям. В нефтяном секторе внимание приковано к встрече министров стран ОПЕК+ 5 июля, где будет рассматривается очередное увеличение квот на 411 тыс. б/с.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ вновь демонстрирует слабость, хотя новостной и фундаментальный фон можно назвать позитивными. Судя по выступлениям чиновников ЦБ на Финансовом конгрессе Банка России, регулятор будет задумываться о снижении ставки на заседании 26 июля на 2 п.п. Уменьшение ставки на 1 п.п. можно назвать почти решенным делом.

Среди негативных факторов остается подготовка очередного пакета антироссийских санкций со стороны Европы, но это давно известно и уже заложено в цены. Требование Генпрокуратуры обратить акции основного владельца ЮГК в доход государства носит для рынка локальный характер, полагает эксперт.

Причиной слабости рынка является уход инвесторов от риска: в условиях текущего слабого потенциала роста многие игроки предпочитают покупку облигаций. Индекс МосБиржи гособлигаций продолжает ралли с 28 мая, периодически обновляя годовые максимумы. Однако и здесь можно ожидать окончания восходящего тренда и небольшой коррекции, в результате чего интерес инвесторов может сместиться в акции, считает Антонов.

"Сегодня ждем борьбу индекса МосБиржи за уровень 2800 пунктов. Исход ее не ясен, но для сильных движений поводов нет. Очень мощная поддержка сейчас расположена в районе 2700 пунктов, но пока ее тестирование не стоит на повестке", - полагает представитель компании "Алор брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-1%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Статистика по рынку труда заставила инвесторов серьезно пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Оценка вероятности снижения ставок на июльском заседании регулятора после публикации статданных снизилась до 4,7% против 23,8% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США. Выжидательный подход, по его словам, поможет ФРС избежать ситуации, в которой ей пришлось бы разворачивать назад курс денежно-кредитной политики.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3%).

Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Вашингтон пока не достиг соглашений с рядом крупных торговых партнеров.

Трамп заявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить для поставки товаров в США с 1 августа. В некоторых случаях они могут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в мае на 4,7% в годовом выражении после снижения на 0,1% в апреле. Темпы роста стали максимальными с августа 2022 года и превысили ожидавшиеся экспертами 1,2%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают двигаться вниз.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,5 за баррель (-0,4% и -0,4% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $66,81 за баррель (-0,3% и -0,6% накануне).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах. Портал также сообщает, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.

В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+ 5 июля. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.