МосБиржа запретила короткие продажи по акциям и облигациям ЮГК

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа установила запрет коротких продаж по акциям и облигациям АО ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК), сообщается в информации на сайте торговой площадки.

На бирже обращаются два выпуска облигаций эмитента - 001P-03 и 001P-04.

Ранее сообщалось, что торги акциями ЮГК на МосБирже приостановлены во всех режимах на основании предписания Банка России. Торги остальными инструментами проходят в штатном режиме.