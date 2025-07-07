Мантуров рассчитывает на возвращение роста в отдельных отраслях по мере смягчения ДКП

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ряд отраслей промышленности демонстрируют снижение производственных показателей, возвращение к положительной динамике возможно по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на итоговой коллегии Минпромторга РФ.

"Обрабатывающие производства в 2024 году показали хорошие темпы роста на 8,5%. Положительная динамика сохраняется также по итогам пяти месяцев текущего года - плюс 4,2%. Вместе с тем охлаждение экономики сказывается на замедлении отдельных отраслей. По ряду направлений, не увязанных с оборонно-промышленным комплексом, мы видим определенное снижение производственных показателей", - сказал он.

"Эта ситуация требует дополнительного внимания со стороны ведомства и своевременной донастройки мер поддержки. Такая адресная работа ведётся. И мы рассчитываем, что по мере смягчения денежно-кредитной политики, отрасли будут возвращаться в фазу роста", - отметил первый замглавы правительства.

Он также повторил тезис о том, что государство готово поддерживать инвестиционную активность в отраслях, в том числе за счёт регуляторных мер: "Нам критически важно не допустить сдвижки ключевых инвестиционных проектов. Для их реализации у многих крупных компаний есть собственные резервы, но государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно оптимизировать издержки бизнеса, задействовать для этого все системные механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне".

В качестве примера он привел консолидацию спроса на российскую продукцию и ужесточение контроля над соблюдением национального режима госзакупок. Кроме того, правительство намерено использовать технические регламенты и стандарты, а также тарифные механизмы защиты внутреннего рынка.