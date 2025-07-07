Алиханов сообщил о снижении спроса в обрабатывающих отраслях, связанных со стройкой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Отрасли обрабатывающей промышленности, связанные со строительством, испытывают сложности из-за сокращения спроса, восстановить его позволила бы более мягкая денежно-кредитная политика (ДКП), заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на итоговой коллегии министерства.

"Что касается секторов, завязанных на стройку, сейчас они переживают, к сожалению, не лучшие времена. Это металлургия, леспром, стройматериалы и мебельная промышленность. Все они с лихвой могут закрыть любые объемы и номенклатуру производства. Мы рассчитываем на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в этих емких секторах промышленности", - сказал он.

Алиханов отметил, что в отраслях с высокой зависимостью от кредитования Минпромторг придерживается "взвешенного протекционизма, балансируя потребности рынка и загрузку мощностей".

"Обеспечиваем это как за счет законодательных решений - например, по доле отечественных марок в парке такси и каршеринга, так и монетарными инструментами", - уточнил он.

При этом в условиях бюджетных ограничений спрос на поддержку превышает возможности бюджета, добавил министр.