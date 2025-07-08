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Главой Hershey с 18 августа станет СЕО Wendy's Кирк Таннер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором Hershey Co. станет Кирк Таннер, говорится в сообщении американского производителя шоколада.

Он займет этот пост 18 августа и сменит Мишель Бак, которая являлась СЕО компании семь лет.

В настоящее время Таннер возглавляет сеть ресторанов быстрого питания Wendy's.

Таннер покинет компанию 18 июля, сообщается в пресс-релизе Wendy's. В нем отмечается, что компания начала процесс поиска кандидатов на пост руководителя.

Временным СЕО Wendy's назначен нынешний главный финансовый директор Кен Кук.

Котировки акций Hershey снижаются на 2,3% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 1,3% (до $35,6 млрд), тогда как фондовый индекс прибавил 5,8%.

Цена бумаг Wendy's уменьшилась на 1,6%. Капитализация сети ресторанов в этом году упала почти на 32% (до $2,2 млрд).

Hershey Wendy's Кирк Таннер
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