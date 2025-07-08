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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год почти на $3 до $68,9/барр.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По его оценке, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае.

Аналитики министерства отмечают, что в июне среднемесячные котировки эталонного сорта выросли впервые за пять месяцев. Причиной тому стала эскалация конфликта между Израилем и Ираном.

"Несмотря на то, что мы по-прежнему ожидаем, что рост мировых запасов нефти приведет к падению цен на нефть с текущих уровней, теперь мы прогнозируем, что спотовая цена Brent во втором полугодии составит в среднем $66 долларов за баррель, что почти на $5 больше прогноза прошлого месяца", - отмечается в отчете ведомства.

В свою очередь, прогноз на 2026 год был понижен с $59,24 до $58,48 за баррель.


США
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