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Бензин на АЗС с 1 по 7 июля подорожал на 0,27% после 0,2% неделей ранее

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 1 по 7 июля выросли на 0,27% после повышения на 0,2% с 24 по 30 июня, на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщил Росстат.

К началу года цены к 7 июня увеличились на 3,53% (общая инфляция за этот период составила 4,58%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 7 июля была на уровне 60,42 рубля (на 30 июня - 60,25 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 57,22 рубля (57,04 рубля), АИ-95 - 62,44 рубля (62,28 рубля), АИ-98 - 84,46 рубля (84,42 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,01% после роста на 0,06% с 24 по 30 июня, повышения на 0,02% с 17 по 23 июня, снижения на 0,01% с 10 по 16 июня, роста на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала года дизтопливо подорожало на 1,83%. Средняя цена ДТ в стране на 7 июля составляла 71,48 рубля за литр (неделей ранее - 71,49 рубля).

В 2024 году в России потребительские цены на бензин выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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