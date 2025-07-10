Минфин учтет ситуацию на рынке фондирования при определении возмещения банкам по льготной ипотеке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ при определении уровня возмещения банкам по льготной ипотеке будет учитывать нормализацию ситуации на рынке фондирования, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

Правительство РФ в феврале увеличило уровень возмещения банкам по семейной и "дальневосточной" ипотеке, чтобы повысить маржинальность льготных ипотечных продуктов и заинтересованность банков участвовать в льготных программах.

В частности, уровень возмещения был повышен до 3 процентных пунктов (п.п.) по ипотечными кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах. Уровень возмещения по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство, вырос до 3,5 п.п.

Чебесков сообщил, что Минфин сейчас прорабатывает вопрос об уровне возмещения после 6 августа, когда истекает действующая мера.

"В целом будем делать такие предложения по продлению. Мы сейчас определяем, рассчитываем уровни, вокруг которых будем такие предложения делать", - сказал он.

"В целом мы видим, что ситуация на рынке банковского фондирования улучшается в том числе за счет снижения ключевой ставки, в том числе за счет того, что ожидается дальнейшее снижение. Мы видим, что ставки по депозитам уже в большинстве банков ниже ключевой ставки. У нас же проблема возникла, когда ставки по депозитам выросли выше ключевой. Сейчас это стабилизируется, мы со временем приходим в какую-то нормализированную работу на рынке фондирования, поэтому мы надеемся, что этот спред будет приходить к тем значениям, на которых он был до этого кризиса ликвидности", - отметил замминистра.