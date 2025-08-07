Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти РФ снизили на 0,5 процентного пункта (п.п.) уровень возмещения банкам по семейной и дальневосточной ипотеке.

Правительство в рамках действующих льготных ипотечных программ компенсирует банкам разницу между ключевой ставкой, увеличенной на размер возмещения, и льготной ставкой, по которой выдаются кредиты. Прежний уровень возмещения действовал для ипотеки, выданной с 7 февраля по 6 августа 2025 года. В частности, по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах он составлял 3 п.п., а на индивидуальное жилищное строительство - 3,5 п.п.

Как сообщил в четверг Минфин, с 7 августа по 1 ноября 2025 года будут действовать новые ставки возмещения: 2,5 п.п. по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах и 3 п.п. - на ИЖС. Решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет".

В настоящее время "Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки. С момента ее запуска в 2018 году более 1,5 млн российских семей смогли приобрести новое жилье. В рамках программы выданы кредиты на сумму более 7,4 трлн рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,3 трлн рублей.

"Семейная ипотека" по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребёнком до 7 лет, ребёнком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.



