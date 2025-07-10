Принят закон о повышении порога выручки для освобождения общепита от НДС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой порог годовой выручки для освобождения от НДС при предоставлении услуг общественного питания будет увеличен с 2 млрд до 3 млрд рублей.

Пакет правительственных поправок в законопроект (№835237-8) был внесен в парламент в июне.

Согласно действующему законодательству, освобождаются от налогообложения НДС услуги общественного питания, оказываемые через рестораны, кафе, закусочные, буфеты и аналогичные объекты, а также в формате выездного обслуживания, при условии, что годовая выручка не превышает 2 млрд рублей.

Принятая поправка повышает этот порог до 3 млрд рублей.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

Освобождение от НДС для общепита действует с 2022 г. и распространяется на организации, применяющие общий режим налогообложения. Льгота была введена как мера поддержки после падения доходов в период пандемии. Для применения освобождения в 2025 г., помимо уровня годового дохода до планки 2 млрд рублей, необходимо соблюдение еще двух условий: доходы от услуг общественного питания составляют не менее 70% от общего дохода компании, среднемесячная зарплата работников по трудовым договорам не ниже средней по отрасли в регионе - по данным Росстата по коду ОКВЭД 56 "Общепит". Не считаются услугами общепита и не подпадают под льготу продажа готовой еды отделами кулинарии в магазинах, поставка еды другими организациями (например, производителями) в рестораны или магазины.