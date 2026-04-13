Поиск

Минфин предложил исключить проценты по вкладам из расчета порога НДС для ИП на "упрощенке"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предложил разрешить индивидуальным предпринимателям (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН), доход которых за 2025 г. не превысил 60 млн руб., не учитывать проценты по банковским вкладам в РФ при определении порога доходов для освобождения от НДС.

Поправку в ст. 145 Налогового кодекса (НК) представил в понедельник на заседании комитета по бюджету Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов. Изменения вносятся ко второму чтению законопроекта № 1110069-8.

С 2026 г. порог освобождения от НДС для плательщиков УСН снижен с 60 млн руб. до 20 млн руб. ИП, чей доход за 2025 г. превысил 20 млн руб., с 1 января 2026 г. стали плательщиками НДС. Однако у части из них порог превышен не за счет выручки от основной деятельности, а из-за процентов по банковским вкладам.

"Предлагается при определении порогового значения доходов за 2025 г. в целях освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика НДС с 1 апреля 2026 г., поскольку первый квартал уже прошел, не учитывать также проценты, полученные по вкладам, остаткам на счетах банков, находящихся на территории РФ, чтобы расширить перечень участников, которые смогут сохранить право на освобождение от НДС", - сказал Сазанов.

Согласно законопроекту, поправка распространяется на ИП на УСН с общим доходом за 2025 г. не более 60 млн руб., а также на ИП, утративших с 1 января 2026 г. право на патентную систему налогообложения. Если доход без учета процентов по вкладам укладывается в лимит, предприниматель сохраняет освобождение от НДС до 31 декабря 2026 г.

"Норма начнет работать с 1 апреля и будет распространяться на весь 2026 г.", - уточнил Сазанов.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 14 апреля.

Алексей Сазанов Госдума Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

Цена алюминия на LME подскочила до максимума за 4 года на опасениях проблем с поставками

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад" и месторождения Манифа

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1630 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов