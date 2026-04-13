Минфин предложил исключить проценты по вкладам из расчета порога НДС для ИП на "упрощенке"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предложил разрешить индивидуальным предпринимателям (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН), доход которых за 2025 г. не превысил 60 млн руб., не учитывать проценты по банковским вкладам в РФ при определении порога доходов для освобождения от НДС.

Поправку в ст. 145 Налогового кодекса (НК) представил в понедельник на заседании комитета по бюджету Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов. Изменения вносятся ко второму чтению законопроекта № 1110069-8.

С 2026 г. порог освобождения от НДС для плательщиков УСН снижен с 60 млн руб. до 20 млн руб. ИП, чей доход за 2025 г. превысил 20 млн руб., с 1 января 2026 г. стали плательщиками НДС. Однако у части из них порог превышен не за счет выручки от основной деятельности, а из-за процентов по банковским вкладам.

"Предлагается при определении порогового значения доходов за 2025 г. в целях освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика НДС с 1 апреля 2026 г., поскольку первый квартал уже прошел, не учитывать также проценты, полученные по вкладам, остаткам на счетах банков, находящихся на территории РФ, чтобы расширить перечень участников, которые смогут сохранить право на освобождение от НДС", - сказал Сазанов.

Согласно законопроекту, поправка распространяется на ИП на УСН с общим доходом за 2025 г. не более 60 млн руб., а также на ИП, утративших с 1 января 2026 г. право на патентную систему налогообложения. Если доход без учета процентов по вкладам укладывается в лимит, предприниматель сохраняет освобождение от НДС до 31 декабря 2026 г.

"Норма начнет работать с 1 апреля и будет распространяться на весь 2026 г.", - уточнил Сазанов.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 14 апреля.