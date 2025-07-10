Доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти превысит 50% к 2040 году

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировое предложение нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) к 2050 году увеличится на 20,6 млн б/с относительно 2024 года и составит 123 млн б/с, с 2040 года более половины всех поставок будет приходиться на страны ОПЕК+, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК.

По мнению аналитиков альянса, до 2035 году преимущественную долю - примерно в 52% - будут сохранять страны, не входящие в ОПЕК+, однако в последующем тренд начнет меняться. К 2035 году предложение из этих стран достигнет пика в 59,8 млн б/с, после чего начнет снижаться, достигнув к 2050 году 58,9 млн б/с.

Прежде всего, это связано со снижением предложения в странах американского континента во главе с США. Пик их производства ожидается в 2030 году - 29,6 млн б/с (23,1 млн б/с - в США), после чего начнется последовательное снижение. К 2050 году общая добыча нефти и ЖУВ в этих странах достигнет 27,3 млн б/с. При этом в США она снизится до 19,6 млн б/с.

"В результате этого, а также на фоне прогнозируемого дальнейшего роста мирового спроса на нефть, значимость жидких углеводородов стран ОПЕК+ возрастает, поскольку они обеспечат бОльшую часть необходимого прироста предложения во второй половине прогноза", - подчеркивают в ОПЕК.

По оценке аналитиков организации, уже к 2040 году страны ОПЕК+ обгонят те, что вне альянса, по объемам предложения нефти - 60,4 млн б/с против 59,7 млн б/с, а к 2050 году разрыв увеличится - 64,1 млн б/с до 58,9 млн б/с. Таким образом, через 25 лет доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти может увеличиться до 52% против текущих 48%.