Delta Air во II квартале нарастила чистую прибыль более чем в 1,6 раза

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, во втором квартале 2025 года увеличила чистую прибыль в 1,63 раза, а ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании выросла до $2,13 млрд, или $3,27 в расчете на акцию, с $1,31 млрд, или $2,01 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,1 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $2,06.

Выручка Delta Air в отчетный период уменьшилась до $16,65 млрд с $16,66 млрд годом ранее, но превысила консенсус-прогноз на уровне $15,46 млрд.

В сегменте пассажирских перевозок выручка осталась примерно на уровне предыдущего года, в сегменте грузовых - увеличилась на 7%, в остальных сегментах - сократилась на 2%. Загруженность рейсов снизилась до 86% с 87%.

Как и многие авиакомпании, в апреле этого года Delta отозвала годовой прогноз, отметив, что не может подтвердить его из-за высокой экономической неопределенности. Теперь же компания рассчитывает, что в третьем квартале рост ее выручки составит до 4% (прогноз аналитиков - 1,4%), а скорректированная прибыль - от $1,25 до $1,75 на акцию ($1,34).

За весь год Delta Air планирует получить скорректированную прибыль в размере $5,25-6,25 на акцию.

Компания также сообщила, что планирует увеличить дивиденды на 25% начиная с третьего квартала.

С начала 2025 года капитализация Delta Air сократилась на 16,2% - до $33,1 млрд.