Delta Air в III квартале нарастила выручку до рекорда

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11%, а выручка обновила исторический максимум для этого периода.

В июле-сентябре чистая прибыль перевозчика увеличилась до $1,42 млрд, или $2,17 в расчете на акцию, с $1,27 млрд, или $1,97 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,71 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,52.

Выручка Delta Air в минувшем квартале увеличилась до рекордных $16,67 млрд с $15,68 млрд годом ранее и превысила консенсус-прогноз на уровне $15,94 млрд.

В сегменте пассажирских перевозок выручка увеличилась на 3%, в сегменте грузовых - на 19%, в остальных сегментах - на 24%. Загруженность рейсов снизилась до 86% с 87%.

Компания рассчитывает, что в четвертом квартале рост ее выручки составит 2-4%, а скорректированная прибыль - от $1,6 до $1,9 на акцию.

По итогам всего года Delta Air планирует получить скорректированную прибыль в размере около $6 на акцию против ожидавшихся ранее $5,25-6,25.