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Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта
Фото: Christina House / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Жители США в среднем назвали сумму в $839 тысяч достаточной для "финансового комфорта", показал опрос, проведенный Charles Schwab онлайн с 24 апреля по 23 мая среди 2000 американцев в возрасте от 21 до 75 лет и еще 200 представителей поколения Z (1997-2012 годы рождения).

Год назад опрошенные в среднем назвали $778 тысяч, в 2023 году - $1 миллион.

Представители разных поколений существенно различаются в оценках. Миллениалы (родившиеся в 1981-1996 годах) считают, что им требуется $847 тысяч, поколение Z - $329 тысяч. Так называемые "бэби-бумеры" (1946-1964 годов рождения) для комфорта хотят владеть активами на $943 тысяч, а представители Gen X (1965-1980) - $783 тысяч.

В реальности финансовая ситуация американцев далека от комфортной. Как показывают данные Федрезерва, пожилые граждане (в возрасте 65-74 лет) владеют активами на $410 тысяч в расчете на домохозяйство, а американцы младше 35 лет - всего $39 тысяч.

Кроме того, задолженность американцев существенно превышает их доходы. По данным Бюро переписи населения, медианный доход американского домохозяйства составляет около $80 тысяч в год. Средняя американская семья имеет долг по ипотеке в размере $155,6 тысячи, кредит на учебу на $24,5 тысячи, автокредит на $15,4 тысячи и задолженность по кредитке в размере $2,7 тысячи.

"Это печальные цифры, - сказала MarketWatch финансовый советник Кэтрин Валега в интервью. - Они показывают, что в будущем американскую экономику ждут проблемы".

США Charles Schwab Кэтрин Валега Gen X ФРС
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