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BPER Banca выкупил необходимую для полного поглощения Banca Popolare долю

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Итальянский банк BPER Banca, четвертый по объему кредитования в стране, выкупил более 35% акций менее крупного конкурента Banca Popolare di Sondrio (BPSO), сообщила Итальянская фондовая биржа. Об этом сообщает Reuters.

По заявлению BPER Banca, этого пакета достаточно для обеспечения полного контроля над BPSO.

BPER Banca на прошлой неделе улучшил предложение о покупке BPSO. Он предлагает по 1,45 собственной новой акции плюс 1 евро за каждую бумагу BPSO. Такое предложение оценивает BPSO в целом в 5,47 млрд евро.

Предыдущее предложение, сделанное в феврале, оценивало банк в 4,3 млрд евро. Тогда BPER Banca предлагал по 1,45 своей акции за бумагу BPSO без денежной составляющей.

Итальянский антимонопольный регулятор одобрил сделку при условии продажи ряда подразделений обоих банков в течение 10 месяцев после ее закрытия.

Действие предложения о выкупе акций BPSO действует до 11 июля включительно.

С начала 2025 года капитализация BPER Banca выросла на 23% (до 10,9 млрд евро), капитализация BPSO выросла более чем на 45% (до 5,4 млрд евро).

BPSO Итальянская фондовая биржа Banca Popolare BPER Banca Италия
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